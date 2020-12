Covid-19 : le ministère de la Santé conclut un accord avec Pfizer/BioNTech pour l’acquisition du vaccin

Les laboratoires Pfizer/BioNTech ont annoncé, ce mardi 15 décembre 2020, dans un communiqué dont Business News a reçu une copie, la conclusion d’un accord avec le ministère de la Santé pour l’import du vaccin anti-Covid-19 potentiel, BNT162.

Selon ce même communiqué, le vaccin sera remis aux autorités tunisiennes, à leur demande, au cours de 2021, et ceci après qu’il ait reçu les autorisations nécessaires des autorités locales. Les détails financiers de cet accord n’ont pas été divulgués.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a commenté cet accord, toujours selon ce même document, en indiquant : « Nos concitoyens demeurent en tête de priorités et nous avons entrepris toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'un vaccin sûr et efficace contre le Covid-19 soit disponible en temps opportun. Notre partenariat avec Pfizer et BioNTech fait partie de nos efforts pour lutter contre cette pandémie ».

Le directeur de la société Pfizer en Tunisie et en Libye, Walid Lakhdar, a, quant lui, affirmé : « Nous sommes extrêmement honorés de coopérer avec le gouvernement tunisien afin de mobiliser toutes nos ressources scientifiques et manufacturières afin d'atteindre notre objectif commun de fournir le vaccin potentiel anti-Covid-19 au peuple tunisien, dans les plus brefs délais ».

Pour sa part, le directeur des affaires et directeur commercial de BioNTech, Sean Marett, a tenu à remercier le gouvernement tunisien pour son soutien et sa confiance dans leur capacité à développer un vaccin capable, selon eux, de contrer cette menace de pandémie mondiale.

