Abir Moussi : L'absence des élus Ennahdha et ses alliés témoigne de leur soutien aux terroristes !

La présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi a indiqué dans une vidéo en direct diffusée sur sa page officielle mardi 15 décembre 2020 que la séance consacrée à la motion condamnant le blanchiment du terrorisme n’avait pas atteint le quorum à cause de l’absence du président du Parlement, Rached Ghannouchi, et ses alliés.

La séance plénière consacrée à l'examen de la motion condamnant toute tentative de blanchir le terrorisme présentée par le PDL a été levée pour absence de quorum.

Cette motion appelle le gouvernement à assécher les sources de financement du terrorisme et à dissoudre les organisations politiques et associatives faisant l’apologie de la pensée takfiriste et extrémiste violente.

« Rached Ghannouchi, les députés Al Karama, Qalb Tounes et du bloc démocrate se sont absentés exprès pour que la séance soit levée, souligne Mme. Moussi.Le mouvement Ennahdha et ses alliés représentent une pépinière politique du terrorisme. Ils ont même peur d’en discuter ».

« On a un Parlement qui ne veut pas dénoncer le terrorisme, lutter contre le blanchiment du terrorisme ou bloquer les sources de financement des groupes terroristes. Il y a une volonté systématique de promouvoir l’obscurantisme et blanchir le terrorisme», lance la députée.

L’élue déplore l’absence des membres du bloc démocrate indiquant que ces derniers ont présenté des propositions et l’une de leurs propositions a été prise en considération. « Les élus du bloc démocrate observent un sit-in devant l’ARP et ils ne sont pas présents pour tenir la séance. Ils ont laissé la grande porte ouverte devant le terrorisme».

« Ce qui s’est passé aujourd’hui a mis à nu les politiques qui soutiennent le terrorisme », a-t-elle conclu en soulignant que le bloc du PDL devrait observer un sit-in de colère et annoncer de nouvelles mesures pour dénoncer ces agissements.

I.M.