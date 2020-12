Levée de la plénière consacrée à l'examen de la motion présentée par le PDL contre le blanchiment du terrorisme

La séance plénière consacrée à l'examen de la motion condamnant toute tentative de blanchir le terrorisme présentée par le parti destourien libre (PDL) devrait se tenir aujourd’hui, mardi 15 décembre 2020. La séance a été, néanmoins, levée pour absence de quorum.

Cette motion appelle le gouvernement à assécher les sources de financement du terrorisme et à dissoudre les organisations politiques et associatives faisant l’apologie de la pensée takfiriste et extrémiste violente.

A lire également Le PDL dépose une nouvelle motion contre les Frères musulmans

Dans sa guerre contre Rached Ghannouchi et son parti Ennahdha, Abir Moussi – présidente du PDL – a, rappelons-le, déposé une motion similaire en juin dans le but d’écarter « les islamistes » qu’elle considère une faction tunisienne de l’organisation mondiale des Frères musulmans.

I.M.