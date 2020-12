Kaïs Saïed à Aïn Skhouna : Nous recourrons à la force armée s’il le faut !

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, ce lundi 14 décembre 2020, aux régions de Ain Skhouna et Bir Soltane à la suite des affrontements entre les habitants ayant causé un mort et plusieurs blessés.

Présent sur les lieux et accompagné par les forces armées, le chef de l’Etat a prononcé un discours appelant au calme et à éviter les anciennes habitudes et les conflits régionalistes.

« Nous sommes un seul pays et un seul Etat. Les Tunisiens ne doivent pas s’entretuer. Certes, il y a des antécédents historiques que nous connaissons, mais nous les avons dépassés. Le conflit aurait pu être résolu sans même mon intervention, bien que je sois heureux d’être parmi vous ».

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance du sentiment d’appartenance chez les citoyens, assurant que les autorités régionales et locales auraient dû résoudre le conflit, avec l’appui des sages et des notables de la région. « Si la situation exige l’intervention des forces armées militaires et sécuritaires, nous n’hésiterons pas. Nous ne laisserons pas la situation telle qu'elle est ».

Et d’ajouter : « Certes, l’Etat aurait dû consacrer l’inclusion et non alimenter les divergences régionalistes pour des raisons politiques. Dans tous les cas, je compte sur l’intervention des sages et des raisonnables et je ne souhaite aucun recours à la force, mais l’Etat est l’Etat, et doit assoir son pouvoir. Je compte sur la conscience des citoyens. Nous sommes des Tunisiens et nous devons faire primer la sagesse et la fraternité. Je sais que vous êtes capables de surmonter la crise et les conflits. Je sais que vous êtes capables de ne pas céder aux manipulations afin de ne pas être une proie facile entre les mains de ceux qui voudraient semer le chaos et la zizanie ».

S.H