Hichem Mechichi : Les Français ont fait preuve d'une grande compréhension

En visite en France depuis dimanche 13 décembre 2020, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a été reçu ce lundi 14 décembre 2020 par le Premier ministre français Jean Castex.

Hichem Mechichi a indiqué que la rencontre avait porté sur les relations tuniso-françaises et qu’elle avait été une occasion pour souligner l’importance du partenariat entre les deux pays. La réunion a également permis de préparer la réunion de la Commission supérieure tuniso-française d’investissement qui sera présidée par le Premier ministre français et le chef du gouvernement tunisien et qui se tiendra en mars 2021 à Tunis.

Les deux parties ont aussi évoqué les problèmes liés à la migration clandestine et la coopération entre les deux pays pour lutter contre ce phénomène.

« Nous avons trouvé une grande compréhension du côté français sur l’importance de coopérer et d’adopter une approche de développement solidaire basée sur l’investissement dans les régions exportatrices de migrants clandestins. (…) L’approche sécuritaire étant utile mais non suffisante », a soutenu M. Mechichi.

Et d’ajouter : « Malgré tout ce qui se passe en Tunisie, la France croit toujours en l’amitié entre les deux pays. Elle a exprimé sa volonté de doubler les investissements français en Tunisie ».

Le sujet des étudiants tunisiens a aussi été abordé, notamment en ce qui concerne leur hébergement et la facilitation de leur déplacement entre les deux pays.

Il s’agit de la première visite officielle à l’étranger du chef du gouvernement. Il était accompagné des ministres du Tourisme et de la Culture, Habib Ammar, de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Benaouda, du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti et d'une délégation d’hommes d’affaires sous la houlette du président de l’Union tunisienne du commerce et de l'industrie (Utica), Samir Majoul.

I.N