La cigarette électronique au centre d’un atelier d’experts présidé par Faouzi Mehdi

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a présidé, ce lundi 14 décembre 2020, l'ouverture de l'atelier technique de la commission d'experts relatif à l'examen de l'utilisation de la cigarette électronique, et qui comprend des spécialistes dans les domaines de la médecine préventive, des maladies respiratoires et du traitement des addictions.

Le ministre a indiqué que l'absence de cahier de charges tunisien pour l’import de ce genre de produits et le retard des textes légaux ainsi que des modalités légales relatives à leur possession et leur distribution, pourraient exposé les utilisateurs de ces cigarettes et leur environnement à des risques sanitaires, selon les dernières études de l'Organisation mondiale de la santé.

I.N