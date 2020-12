K2rhym : simple buzz médiatique ou projet de candidat politique ?

Le rappeur et ex de la fille du président défunt Ben Ali, Karim Gharbi, plus connu sous le nom de K2 ou K2rhym fait le buzz sur les réseaux sociaux, après les dernières actions caritatives et son dernier passage chez Naoufel Ouertani sur la chaîne Attessia.

En effet, après son divorce de Nesrine Ben Ali, K2rhym enchaîne les actions de charité. Ces actions ont boosté récemment sur les réseaux sociaux, faisant de lui « un sauveteur », pour plusieurs personnes démunies ayant perdu l’espoir de toute intervention de l’Etat.

A travers sa vidéo promotionnelle, le rappeur sullfureux fait une démonstration de force où il promet de reconstruire la Tunisie, montant des actions de rénovation d’écoles et des dons au profit de l’hôpital régional de Kasserine. Il gagne, ainsi en popularité, rappelant dans ce contexte, l’élan de sympathie observé envers le patron de la chaîne Nessma Nabil Karoui, qui avait séduit les Tunisiens via son association « Khalil Tounes ».

Dans la soirée, K2rhym a été présent sur le plateau de Naoufel Ouertani sur la chaîne Attessia, où il affirme quitter le Rap pour se consacrer à ses multiples projets d’investissement implantés à travers le monde. Dans cette apparition, K2 s’est montré dans un nouveau look, plus sobre. Se débarassant de ses bijoux et autres accessoires tape-à-l’œil, il s’est affiché en costume-cravate. Il a, également, assuré qu’il n’était pas interessé par le poste de président de la République ou par n’importe quelle autre option du genre.

Cela dit, plusieurs groupes sur les réseaux sociaux, notamment, parmi les fans du président Kaïs Saïed semblent avoir trouvé un nouvel ennemi. Ils l’accusent de profiter des « actions de charité pour faire son entrée sur la scène politique ». Selon eux, il serait même en train d’agir pour le compte de son ex « belle-mère » Leila Trabelsi, pour préparer « le retour du clan des Trabelsi en Tunisie ».

S.H