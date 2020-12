Noureddine Bhiri : Partisans de la révolution, unissez-vous !

Le député d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, a lancé, ce samedi 12 décembre 2020, un appel au rassemblement adressé aux « partisans de la révolution », dans un post partagé sur les réseaux sociaux.

Reprenant une formule communiste consacrée, il a souligné que les appels au changement du régime politique dans le pays sont un appel au renversement du pouvoir légitime « peu importe sous quel couvert se cachent ceux qui les justifient ».

« Cibler les institutions de l'État (le Parlement, la présidence de la République et la présidence du gouvernement) en incitant à les entraver, à les dissoudre et à les renverser par la violence est un crime à tous égards, une trahison de la révolution, une violation de la constitution, de la loi et une menace sérieuse pour la sécurité, la stabilité et à l'unité de la patrie. Cela est puni par la loi et ceux qui lancent ce genre d’appel doivent assumer leurs responsabilités », a écrit le député islamiste.

M.B.Z