L’UGTT fustige un plan ficelé pour la mise en œuvre du complot du "Grand Moyen-Orient"

L’Union générale tunisienne du travail a fermement dénoncé, samedi 12 décembre 2020, l’annonce de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

L’instance nationale de la centrale syndicale a ainsi fustigé « une chute de nombreux régimes arabes qui s’engagent dans la normalisation avec l’entité sioniste usurpatrice sous l’égide des Américains ». L’UGTT considère que le dernier accord en date avec le Maroc est un coup porté à la cause palestinienne et à celle arabe en général : « Il s’agit d’un plan bien ficelé en vue de la mise en œuvre du complot du Grand Moyen-Orient et de l’intégration de l’entité d’occupation sioniste à l’échelle régionale et internationale », souligne l’UGTT.

Le président sortant Donald Trump avait annoncé, jeudi 10 décembre 2020 dans une série de tweets, que le Maroc et Israël se sont engagés à normaliser complètement leurs relations diplomatiques. Trump avait qualifié l’évènement d’« avancée historique » et de « grand pas en avant pour la paix au Moyen-Orient ».

En contrepartie, le président US a révélé qu’il a signé une proclamation reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

La diplomatie tunisienne n’a émis aucune réaction après l’annonce de cette normalisation entre le pays frère et Israël. Alors que le président de la République, Kaïs Saïed, fervent défenseur de la cause palestinienne, n’a raté aucune occasion pour fustiger l’occupation israélienne, ce silence en devient pesant. Du point de vue de ses détracteurs mais également de ses défenseurs, le mutisme du chef de l’Etat, dont la politique extérieure est l’une de ses principales prérogatives, semble le moins qu’on puisse dire étrange.

