L’émir de Jund Al-Khilafa désigné « terroriste mondial » par le Département d'Etat US

Le département d’Etat des Etats-Unis (Affaires étrangères, ndlr) a placé un Tunisien – Ashraf Guizani connu sous le pseudonyme de Abu Ubaydah al-Kafi – sur sa liste SDGT (Specially Designated Global Terrorist), vendredi 11 décembre 2020.

Dans un communiqué publié sur son site le US Department of State explique que l’individu est le chef de Jund Al-Khilafa en Tunisie, section locale de l’Etat islamique (Daech, ndlr). Ashraf Ghuizani est devenu l’émir de ce groupe en 2019 après la mort de son ancien chef, Yunus Abu-Muslim.

Ce groupe opère en Tunisie depuis 2014 et est, selon le US Department of State, responsable de plusieurs attaques terroristes dont l’attaque au couteau de Sousse en septembre 2020.

Ashraf Guizani a, également, été placé sur la liste SDN du département du Trésor des Etats-Unis. La liste SDN (pour specially designated national) est, rappelons-le, réservé, aux individus ou entités et groupes suspectés d’avoir agi contre la politique étrangère, la sécurité nationale ou les politiques de sanctions des États-Unis.

N.J.