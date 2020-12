Hichem Mechichi : Les droits des femmes seront consolidés pour atteindre l’égalité !

A l’issue d’un conseil ministériel tenu par vidéoconférence, aujourd’hui vendredi 11 décembre 2020, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a dénoncé « toutes les formes de violences quelles que soient leurs origines ».

Hichem Mechichi a rappelé « l’attachement du gouvernement aux droits de la femme et à ses acquis », soulignant que « ces droits seront consolidés de matière à atteindre l’égalité entre l’homme et la femme ».

Le chef du gouvernement a aussi affirmé que « la seule issue pour sortir de la crise est la stabilité politique et l’union de toutes les institutions de l’Etat ».

Il a, par ailleurs, dénoncé « les tiraillements politiques qui n’ont fait qu’envenimer la crise économique », insistant sur « l’attachement du gouvernement à se référer à la constitution et au dialogue pour résoudre les conflits ».

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, estime que la situation sanitaire demeure une priorité du gouvernement dans la conjoncture actuelle au-delà des conflits et des tiraillements politiques qui ont attiré l’attention de l’opinion publique ces derniers jours. « Nous continuons les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus afin de fournir les vaccins anti-Covid dans les brefs délais », a-t-il dit.









Ces déclarations interviennent alors que de nombreux observateurs et politiciens appellent à dissoudre le Parlement sur fond de violences et d’agressions physiques et verbales et d'insultes contre les femmes, qui y ont eu lieu dernièrement.





Les députés du bloc démocrate, Anouar Bechahed, Samia Abbou et Amal Saïdi ont été agressés lundi 7 décembre courant par des députés Al Karama. L'agression a eu lieu dans les couloirs de l'Assemblée, après la réunion de la commission organisée en réaction aux propos misogynes tenus par l'élu Al Karama Mohamed Affes.

