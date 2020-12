Hyundai conserve son titre de Champion du Monde constructeur WRC

Hyundai a défendu avec succès son titre de champion des constructeurs WRC avec un double podium au Rally Monza, la dernière manche de la saison 2020. Ott et Martin ont terminé un week-end difficile à la deuxième place et Dani et Carlos à la troisième place.

Dans l'un des rallyes les plus exigeants et mouvementés de la saison, avec des conditions humides et souvent hivernales qui dominent les spéciales, Hyundai a remporté son deuxième titre avec une marge de cinq points d'avance.

Un rallye de montagnes russes a vu le classement général changer étape par étape, ce qui a permis une fin dramatique et excitante pour une saison fortement perturbée par des influences extérieures.

Hyundai a conclu cette deuxième année de titre avec trois victoires, 11 podiums individuels, deux résultats 1-2 et les cinq équipages remportant les trois premiers résultats de la i20 Coupe WRC.

A cette occasion, le directeur d'équipe Hyundai, Andrea, a indiqué : « Venir à Monza et remporter notre deuxième titre est tout simplement merveilleux et un moment à chérir. C'est un résultat que nous partagerons avec toute l'organisation et leurs familles, ainsi qu'avec tous nos équipages. Chaque membre de l'équipe a déployé des efforts incroyables pour tirer le meilleur parti de la situation et améliorer nos performances ».

Et d’ajouter : « Nous avons commencé fort à Monte-Carlo - un moment vraiment spécial pour nous tous - et depuis que nous sommes revenus après l'été, nous avons été très compétitifs. Nous savions que nous devions tirer le meilleur parti d'épreuves limitées et nous sommes revenus au sommet du championnat sur la base du mérite, de la performance, de la persévérance et du travail acharné. Je suis fier de diriger une équipe aussi incroyable et de porter le drapeau Hyundai dans le sport automobile. Mes remerciements vont à la FIA et au promoteur du WRC pour leurs efforts cette année dans des circonstances difficiles ».

D’après communiqué