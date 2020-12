Samir Cheffi à l’ARP pour soutenir les élus du Bloc démocrate

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Samir Cheffi, s’est rendu ce soir du mercredi 9 décembre 2020, à l’ARP, pour exprimer le soutien de la centrale syndicale au Bloc démocrate qui a entamé hier un sit-in pour dénoncer les agressions dont ont été victimes des députés du Bloc.

Samir Cheffi, a indiqué, à cette occasion, que la violence au Parlement est « un phénomène très dangereux que la Tunisie n'a jamais connu auparavant, que tout le monde, sans exception, devrait condamner».

Il a estimé que la violence pratiquée à l'intérieur des institutions de l’Etat est un feu-vert pour faire passer et répandre la violence dans l'espace public. « C'est une pente glissante que nous ne pouvons accepter et que nous ne pouvons tolérer », a ajouté le syndicaliste, affirmant que l’UGTT ne tolérera pas une montée de la violence et des discours haineux au sein des institutions de l’Etat.

Hatem Meziou, Secrétaire général du Conseil de l'Ordre des Avocats (Onat), s’est aussi rendu sur place et a précisé que les avocats ont de tout temps défendu les droits et les libertés et refusent de voir se répandre la violence dans l’Assemblée avec des appels à la scission et à l’insurrection.

M.B.Z