Les syndicats des forces de l’ordre refusent de reprendre leurs activités à Chebba

La coordination régionale des forces de sûreté intérieure de Mahdia, réunissant plusieurs syndicats, a décidé de ne pas reprendre son travail sécuritaire et de ne pas ouvrir les postes sécuritaires situés dans la ville de Chebba (Mahdia), se disant dans le collimateur des manifestants qui les ont agressés, diabolisés et qui n’ont pas hésité à aligner des cercueils devant l’entrée des leurs locaux.

A lire également Le maire de Chebba démissionne à cause de la suspension du Club de football de la région

Les syndicats se sont indignés après que leurs adhérents aient été pris pour cible, dans le différend opposant la Fédération tunisienne de football (FTF) et les supporters du Croissant sportif Chebien (CS Chebba), suite au gel des activités du club sportif, mi-octobre dernier. La grogne s’est accrue le 30 novembre dernier après la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de rejeter la réclamation du CS Chebba sur l’annulation de la décision de la FTF.

Ainsi et selon le communiqué de la coordination, les forces de l’ordre et leurs locaux, malgré un traitement professionnel de l’Affaire pendant 45 jours sans l’enregistrement de dépassements contre les manifestants, sont devenus la cible des protestataires, qui se sont attaqués à eux avec des jets de pierres et des cocktails Molotov. Ceci dit, elle a indiqué que le travail administratif sera assuré aux habitants de Chebba via le district régional de la sureté à Mahdia.

La coordination a, en outre, appelé à engager des poursuites judiciaires contre ceux qui sont impliqués dans ces actes de violences et qui ont été filmés en pleine action. Elle a réclamé un rendez-vous avec le gouverneur et les représentants de la société civile et de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme pour répondre à plusieurs duperies, en faisant porter la responsabilité aux autorités face à leur silence.

A lire également Chebba : Départ du premier voyage de la Harka collective

La coordination a appelé à un rassemblement de protestation jeudi 10 décembre 2020 devant le siège du gouvernorat à 10h et qui démarrera du district de sécurité, lors duquel ils dénonceront l’implication de l’institution sécuritaire dans le conflit outre les agressions perpétrées contre les sécuritaires.

I.N