Les raisons de la démission définitive de Mohamed Abbou d’Attayar

Après sa démission, en septembre dernier du secrétariat général du parti Attayar, Mohamed Abbou vient de démissionner du parti qu’il a fondé, a confirmé dans une déclaration à Business News ce mercredi 9 décembre 2020, le membre du bureau politique d'Attayar Ghassen Chougrani.

En ce qui concerne les raisons de la démission, M. Chougrani a expliqué que M. Abbou veut être libre dans l’expression de sa position sur la situation du pays et que ses positions ne l’engagent que lui seul et non pas l’ensemble de son parti.

Mohamed Abbou avait déjà présenté sa démission du secrétariat général d'Attayar en septembre 2020. Il avait, à l'époque, fait part de sa décision de quitter la vie politique. Sa démission avait été refusée par Attayar.

I.N