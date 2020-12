LTDH : la section de Bab Bhar indignée par le renversement de la situation opéré par l’élu d’Ennahdha

La ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme (LTDH) a commenté, dans un communiqué, les événements de la veille, mardi 8 décembre 2020, et la tentative du député d’Ennahdha d’écraser avec son véhicule des protestataires pacifiques qui se trouvaient devant le parlement et qui condamnaient le discours violent contre les femmes tunisiennes et la violence perpétrée contre certains députés.

L’organisation en a profité pour condamner vivement les faits et considère que cette pratique est une continuité de ce qu’exercent les élus de ce parti politique et leurs partisans comme violence et discours divisant les Tunisiens.

Le même document explique que les manifestants ont été surpris d’apprendre lorsqu’ils se sont rendus au poste de police du Bardo que l’élu en question a contacté le ministre de l’Intérieur et le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et s’est présenté comme victime, devenant de ce fait des accusés.

Ainsi, le vice-président de la section de Bab Bhar de la LTDH, Hamza Nasri, outre le militant Seifeddine Aïadi ont été arrêtés pour agression à l’encontre du dit député. En contrepartie, aucune mesure n’a été prise contre l’élu.

Réagissant à ces faits, la section de la LTDH de Bab Bhar a rappelé que manifester et protester pacifiquement est un droit garanti par la loi et la Constitution.

Elle estime que le communiqué issu du président de l’ARP est une instrumentalisation de l'institution, d'autant plus que le pouvoir judiciaire n'a émis aucune condamnation de la manifestation et que la tentative d’écrasement est documentée.

La section a appelé, en outre, le parquet à prendre ses responsabilités, à s’écarter des tergiversations, à ouvrir une enquête contre l’élu cité et à libérer immédiatement les deux personnes placées en garde à vue, à savoir Hamza Nasri et Seifeddine Aïadi.

Elle fait aussi porter la responsabilité des actions de l’élu et de son agression au président du parlement et président d’Ennahdha.

