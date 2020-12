Six soumissionnaires pour le rachat de Carthage Cement

Jusqu'à la date limite fixée, six offres sont parvenues au bureau d’ordre de Al Karama Holding pour le rachat d’un bloc majoritaire de plus de 50% dans le capital de la société Carthage Cement. Une dizaine d’investisseurs avaient retiré le cahier des charges pour participer à l’appel d’offres.

Al Karama Holding a noté dans son communiqué que l’avis initial d’appel d’offres avait prévu la possibilité de recevoir des offres par voie postale, le cachet de la poste faisant foi. Et de préciser que la liste des investisseurs pré-qualifiés sera communiquée une fois l’ouverture et le dépouillement des offres reçues finalisés.

A lire également Carthage Cement : report de la date limite du dépôt du dossier de manifestation d’intérêt

Pour rappel, le deadline pour la manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’un bloc majoritaire dans le capital de la société Carthage Cement prévu initialement pour le 25 septembre 2020 a été reporté au 4 décembre 2020 à 17h00.

En effet, L’Etat, avec Bina Corp S.A a tenté via Al Karama Holding à partir de fin 2017 de céder un bloc d’actions représentant 50,52% du capital par voie d’appel d’offres international. Mais, l’appel d’offres a été infructueux, personne n’ayant soumis une offre financière, suite au retrait du cahier des charges. D’où, le lancement d’un nouvel appel d’offres.

On notera qu’après des déboires de quelques années et malgré la crise du Covid-19, au 31 juillet 2020, soit après cinq mois d’activité, la société a enregistré un résultat excédentaire de 4 MD et un RBE de 44,4 MD malgré un impact de la pandémie estimé à 25 MD. La cimenterie tablait sur un RBE de 100 MD sur l’ensemble de l’année et aurait pu atteindre sans la crise Covid-19, un RBE de 70 MD. Le tout, sachant que l’augmentation de capital a été opérée en avril 2020 et que la société a dû subir les frais bancaires tous au long du 1er trimestre de l’année en cours. La cimenterie prévoit ainsi de finir cette année avec un bénéfice, après plusieurs années difficiles achevées avec des résultats déficitaires. Mieux, elle a remporté en appel une affaire judiciaire qui lui permettrait d’engranger, si tout va bien, au moins 30 millions d’euros.

A lire également Al Karama Holding ambitionne des cessions de l’ordre de 200 MD pour 2020

Rappelons qu'Al Karama Holding ambitionnait des cessions de l’ordre de 200 MD pour 2020, notamment via celle de Carthage Cement, qui se trouve malheureusement retardée à cause de la pandémie du Covid-19.

Le PDG d'Al Karama Holding Adel Grar avait confié à Business News que quatorze dossiers étaient en cours dans le cadre de cessions opérées par Al Karama pour le compte de l’Etat tunisien. « Ne sachant pas quel blocage pouvait survenir, il a été décidé de traiter plusieurs dossiers en même temps, pour garantir l'atteinte de l’objectif fixé : 200 millions de dinars (MD) de ressources pour les caisses de l’Etat par les cessions opérées », a-t-il précisé.

La société espèrait aussi conclure le dossier de Carthage Cement avant la fin de l’année 2020.

I.N avec communiqué