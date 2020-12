Kaïs Saïed préside la commémoration du 68ème anniversaire de l’assassinat de Farhat Hached

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, samedi 5 décembre 2020, à la Kasbah, la cérémonie de commémoration du 68e anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste Farhat Hached.

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Rached Ghannouchi, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, et des membres de la famille du martyr dont son fils, Noureddine Hached, ont pris part à la cérémonie.

Ont été également présents le gouverneur de Tunis, la maire de Tunis et des représentants des organisations nationales et des membres du bureau exécutif de l’UGTT et du cabinet présidentiel.

Le président de la République a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du marty avant de réciter la Fatiha.

Kaïs Saïed a, également, discuté avec les membres de la famille Hached, en revenant sur le militantisme du leader national assassiné.

I.M.