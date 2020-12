Ticad, des opportunités à saisir pour la Tunisie

Vous être une entreprise vous rêvez de vous développer en Afrique, mais des problèmes de financements, de logistiques, … vous en empêchent. Une opportunité unique s’offre à vous, vous permettant de présenter vos projets et bénéficier du soutien de partenaires japonais et même africains outre des financements qui vous manquent. Pour cela, il suffit de présenter un projet viable dans les domaines de prédilection pour lesquels les Japonais investissent.

En effet, la prochaine et 8ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad) se tiendra en Tunisie en 2022. Il s’agit d’une conférence internationale au sommet sur le développement centré sur l’Afrique. : un forum Japon-Afrique avec la Tunisie comme pays organisateur et qui fait la part belle au secteur privé et à ses capacités opérationnelles.

Ainsi, le Japon, avec d’autres coorganisateurs, les Nations Unis, la Banque mondiale, le PNUD et la Commission de l’Union africaine, s’engage dans le dialogue multilatéral entre les leaderships africains et les partenaires de développement.

Les différentes éditions ont permis de démontrer le rôle important du secteur privé dans la diversification économique et la modernisation, ce qui favorise une transformation économique structurelle. D’où la nécessité d’améliorer l’environnement des affaires pour encourager l’innovation et l’engagement du secteur privé.

Pour visualiser l’ambleur de l’événement, on notera que la 7ème édition à laquelle plus de 10.000 personnes ont participé, dont 42 dirigeants africains de 53 pays, 52 pays partenaires au développement, 108 chefs d’organisations internationales et régionales et des représentants de la société civile et du secteur privé. Elle a également permis de mobiliser des investissements de 20 milliards de dollars sur trois ans en Afrique.

Un petit déjeuner d’information a été organisé, ce vendredi 4 décembre 2020, pour présenter la Ticad et les opportunités qui s’en dégagent.

Dans ce cadre, le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise Hédi Ben Abbès a avoué à Business News : « Malheureusement nous ne sommes pas encore conscients de l’importance de cet événement, d’où la réunion d’aujourd’hui. La Ticad est un événement qui se tient une fois tous les trois ans, nous arrivons à la 8ème édition qui va avoir lieu en 2022 en Tunisie. Or 2022, c’est demain dans la mesure où c’est une organisation lourde ».

La Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise compte ainsi sur le secteur privé tunisien pour y investir de manière originale et inventive et d’être le fer de lance d’une véritable stratégie de développement africain, a indiqué son président. Il a martelé dans ce sens qu’aucune étude, aucune stratégie si élaborées et inventives soient-elles ne peuvent réussir si l’Etat tunisien, ne met pas des moyens structuraux à la hauteur des prétentions multilatéralistes africaines.

M. Ben Abbès a expliqué à Business News que lors du Ticad 8 : « La Tunisie en 2022 sera la capitale africaine économique, vu que plus 10.000 chefs d’entreprises, d’Etat, de gouvernement seront présents en Tunisie pour pouvoir discuter des projets d’investissement avec le soutien de notre partenaire japonais. Il va falloir qu’on soit à la hauteur de cet évènement en termes d’organisation mais surtout en termes de proposition de projets d’investissement dans lesquels la Tunisie va avoir sa part. Je pense que c’est une opportunité unique vu la crise économique et sociale que traverse la Tunisie : une occasion pour braquer les projecteurs sur la Tunisie mais également pour avoir accès à des investissements qui se font pour l’Afrique au départ de la Tunisie. Nous souhaitons faire de la Tunisie un hub, une plateforme pour les investissements japonais, seulement il va falloir les séduire et leur montrer que nous avons du savoir-faire, que nous avons des compétences à mettre à leur service et c’est à nous d’être à la hauteur de l’évènement.

Il va falloir faire comprendre à nos amis japonais que nous sommes capables de les aider dans leur investissement et les investissements qu’ils veulent faire dans d’autres pays africains sachant que l’édition précédente tenue en 2019, Ticad 7 a mis sur la table 20 milliards de dollars pour le secteur privé pour qu’il puisse investir.

Et donc, c’est à la Tunisie de trouver le moyen d’avoir sa part de cette enveloppe de soutien d’investissement en Afrique et c’est à nous de présenter des projets viables ».

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon en Tunisie Shinsuke Shimizu a confié à Business News : « Le Japon est un grand partenaire de l’Afrique et il y a des intérêts accrus chez les entreprises japonaises vers l’Afrique, le marché d’avenir. Certes, il y a d’autres partenaires mais le Japon est un pays très fiable et constant dans le développement de l’Afrique ».

Il a aussi précisé qu’à l’occasion du Ticad 8 il y aura une grande délégation japonaise de chefs d’entreprises, qui accompagne leur Premier ministre, ce qui représente une occasion en or pour former des partenariats bilatéraux et triangulaires avec les autres pays africains.

D’ailleurs, il a profité du petit-déjeuner pour annoncer la visite en Tunisie la semaine prochaine du ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi, qui sera destinée principalement à consolider l’étroite coordination entre le Japon et la Tunisie pour réussir la Ticad 8. Cette visite fait partie d’une tournée qui débutera en Tunisie et inclura le Mozambique, l’Afrique du Sud, et Maurice.

Côté perspectives, en accueillant la Ticad 8 en 2022, la Tunisie aura l’occasion d’être la porte d’entrée pour tisser des partenariats stratégiques en reliant le Japon au continent africain. Or, le secteur privé japonais cherche de nouveaux marchés en Afrique.

En outre et comme le précise M. Ben Abbès, côté financement, l’enveloppe d’investissement de 2022 sera plus conséquente que la Ticad 7. Il y a de véritables opportunités à saisir, il suffit de présenter des projets viables, profitant à toutes les parties prenantes, qui seront réalisés dans le cadre de joint-venture ou PPP et surtout qui sont en harmonie avec les objectifs fixés pour la Ticad. Certes, les fonds alloués seront prêtés mais les conditions seront sûrement extrêmement favorables.

Pour mettre en place une stratégie tunisienne et des projets concrets, la chambre va organiser un Road Map 2021-2022 où on identifiera les secteurs pour lesquels la Tunisie a des avantages comparatifs dans une perspective africaine, suite à quoi on élaborera des listes sectorielles et on organisera des journées d’études par secteur. L’objectif étant de mettre en place un annuaire électronique des opérateurs et de mettre en relation les opérateurs tunisiens et japonais.

Des secteurs porteurs ont été identifiés à cet effet : technologie de l’information et de la communication (TIC), bâtiment et travaux publics (BTP), Agri-business (Aquaculture, Culture Bio, etc.), healthcare business, éducation et formation professionnelle et énergies renouvelables.

A l’issu de la rencontre de ce vendredi, M. Shimizu a noté à Business News : « J’étais très impressionné par l’ampleur des intérêts manifestés aujourd’hui par les chefs d’entreprises tunisiennes pour cet évènement, il y aura une forte de chance de réussir cette Ticad ! ».

Imen NOUIRA