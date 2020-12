Les femmes démocrates dénoncent les propos de Mohamed Affes contre les mères célibataires

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a dénoncé dans un communiqué publié ce vendredi 4 décembre 2020 les propos tenus hier au Parlement par le député Mohamed Afess contre les mères célibataires et les libertés des femmes en général.

Le député Al Karama avait affirmé, lors de la plénière du jeudi 3 décembre consacrée à la discussion du budget du ministère de la Femme, que les mères célibataires étaient « soit des trainées soit des femmes violées ».

Le député islamiste - qui a affirmé que son unique référence était la Chariâa qu’il considère comme une ligne rouge - a aussi profité de son allocution pour affirmer que les problèmes rencontrés par les familles et l’enfance aujourd’hui résultent d’une incompréhension de certains de la femme et de la famille. D’après le député, les acquis des femmes, prônés par les défenseurs des droits des femmes et des libertés sont « les mères célibataires, les relations sexuelles hors mariage, le droit à l’avortement, la pratique de l’adultère et l’homosexualité ».

Le député a aussi dénigré tous ceux qui défendent les droits des femmes et les libertés individuelles, les accusant d'avoir humilié la femme et les qualifiant de « traitres » et de « menteurs

Des propos qui ont fortement déplu à plusieurs de ses confrères au Parlement qui ont quitté la salle en signe de protestation.

L’ATFD a affirmé que de telles déclarations font du Parlement « un abri des discours daechiens » déplorant « la connivence du vice-président du Parlement, Tarek Fetiti, avec un tel discours ». L’association a appelé le Parlement à se dénoncer ces déclarations en faisant part de sa position officielle dans un communiqué.

S.T