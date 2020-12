Nous sommes tous coupables et notre silence nous rendra encore plus coupables !

Par Dr Neziha Gouider-Khouja*

Bonjour triste...

Bonjour révolté...

Bonjour impuissant...

Bonjour excèdé...

Bonjour rageur...

Bonjour accusateur ...

Bonjour dépassé...

Bonjour endeuillé...

J’apprends à l’instant le terrible crime de notre administration gangrenée et impuissante contre un jeune résident ....

Ç’aurait pu être mon fils , un de mes neveux, un des fils de mes nombreux amis médecins ou non-médecins ....c’était le fils d’un famille inconnue de nous ...la douleur n’en est pas moins forte et la colère aussi ...

Nous connaissons très bien les responsables de ce crime et nous les regardons impuissants continuer à tuer nos enfants , nos rêves , notre avenir et l’avenir de nos enfants ...

Je me souviens que quelques semaines avant que je ne quitte la fonction publique , au sommet d’une brillante carrière qui pouvait encore durer 15 ans aux sommets de la science et du savoir, je n’en pouvais plus d’assumer la médiocrité croissante et la pourriture ambiante ni l’incompétence des hauts responsables de l’administration de mon hôpital et d’ailleurs, fraîchement nommés ( nous étions en 2012) qui en étaient arrivés à me demander si j’avais une copie des décharges des courriers que je leur envoyais parce qu’à l’administration , chez le DG , on ne retrouvait pas ces courriers pourtant récents et très importants ....ce type d’incidents mineurs d’hier était le terreau des incidents graves d’aujourd’hui ... j’avais pressenti cette déchéance que nous vivons maintenant dans le secteur de la santé , un fleuron fort de ce faible pays ... et j’ai quitté avec pertes et fracas pour ma carrière , le système à l’intérieur duquel je n’ai pas pu corriger ce qui m’y tuait et qui me bâillonnait ... croyant benoîtement qu’en récupérant ma liberté et mon libre arbitre je pourrais changer les choses en me battant de l’extérieur ...aujourd’hui je me rends compte que malgré maintes batailles citoyennes je ne peux toujours rien changer ...

La rage est immense ...

La colère est immense ...

Mais notre impuissance à renverser la vapeur et à récupérer notre pays et sauver nos enfants est tout aussi immense ...

Nous sommes coupables de fermer les yeux sur un crime contre toute la nation ...

Par faiblesse

Par opportunisme

Par lâcheté

Par indifférence

Par négligence

Par égoïsme

Par bêtise

Par ignorance

Par amnésie

Chacun pour une raison, nous sommes tous coupables

J’appelle à un rassemblement de nos forces , nous citoyens , pour exprimer notre refus , un soubresaut de dignité devrait nous soulever comme un seul homme et nous pousser à enfin bouger ....

Si personne ne relaye cet appel , alors que plus personne ne se plaigne ni ne conteste les prochains crimes ....continuons à courber l’échine ...c’est la seule posture qui nous siérait si nous continuons à nous taire ....

Je signe , assume et persiste ....

*Professeur de Neurologie

*Prix International de l’Academie Americaine de Neurologie

*Ex-Chef de Service à l’Institut National de Neurologie

*Ex-Presidente du Collège de Neurologie

*Ex-Chef d’Unité de Recherche en Neurosiences

*Ex-Coordinatrice Nationale de Projet de Recherche Fédéré