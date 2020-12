Reconduction du partenariat triennal liant le groupe Stafim à Tunisie Telecom

Une cérémonie s’est tenue jeudi 3 décembre 2020 pour célébrer le renouvellement du partenariat qui date de 2014 et qui lie le groupe Stafim, concessionnaire officiel Peugeot et Opel en Tunisie, à l’opérateur national Tunisie Telecom.

Ont procédé à la signature de ce contrat triennal Abderrahim Zouari, vice-président de la Stafim et Samir Saïed, PDG de l’opérateur, en présence des responsables des deux partenaires.

En vertu de cet accord, le Groupe Stafim continuera à bénéficier d’une offre couvrant une large gamme de services à forte valeur ajoutée touchant notamment les segments du fixe, mobile et data, et qui permet d’améliorer la collaboration entre ses différents collaborateurs et l’ensemble de ses filiales.

A cette occasion, M. Saïed a affirmé : « Tunisie Telecom est en train de changer avec une plus grande réactivité et un meilleur service, ce qui est de notre devoir, notamment pour un client historique, le tout en lui offrant la meilleure technologie ».

Pour sa part, M. Zouari a souligné : « Les retombées se feront ressentir pour tout le monde, notamment le personnel. Nous partageons une histoire avec Tunisie Telecom. En 2014 nous avons signé la convention, puis les choses ont continué dans les meilleures conditions et nous sommes satisfaits du service fourni ».

Tunisie Telecom fait bénéficier les sociétés du groupe Stafim, dans le cadre de cette convention, d’avantages pour son personnel ainsi que des offres Corporate pour les services fixe et mobile, et met à sa disposition tous les services de télécommunications avec l’assistance technique et le conseil nécessaires.

L’accent a été mis sur l’amélioration de l’internet, la data et la fibre pour les sites de la Stafim afin d’accompagner la digitalisation du groupe.

« Nous allons entamer d’autres volets de collaboration entre les deux brands, pour associer deux marques très fortes avec des parts de marché et un poids assez importants pour faire des campagnes de co-branding d’acquisition et de fidélisation de parts et d’autres. On espère que cette signature serra le premier pas vers un développement de business », a expliqué Jihène Bouzeine, directrice exécutive service entreprise Tunisie Telecom.

Et de préciser : « La portée du contrat concerne essentiellement les services internet à très haut débit, c’est le réseau MPLS privé avec des attributs de sécurité, qui caractérise les prestations de Tunisie Telecom, plus un volet pour la flotte mobile de l’entreprise, notamment des accès mobile et mobile data pour tout le personnel de l’entreprise ».

Concrètement, il s’agit d’un contrat triennal qui prend fin en 2023, a indiqué le directeur ressources humaines, patrimoine et stratégie au sein de la Stafim Anis Ben Choukha, en précisant qu’à chaque renouvellement, Tunisie Telecom offre de nouveaux avantages au niveau corporate et data.

La société aura droit ainsi à un renforcement de toutes les lignes data dans les locaux du Lac (un câble fibre optique) et ceux de Louis Braille (deux câbles fibres optiques), notamment de nouvelles connexions fibres optiques avec des frais de raccordement offert. Elle aura droit aussi à des avantages au niveau des forfaits offerts (plus que 15 fois), les illimités nationaux, le forfait data qui double, … .

Par ailleurs, Stafim accorde un traitement privilégié à Tunisie Telecom qui représente l’un de ses fidèles clients en lui faisant bénéficier des différents avantages de la charte BtoB Peugeot.

L’opérateur a droit ainsi à un accès privilégié aux services après-vente avec un interlocuteur privilégié, une remise de 10% sur les pièces de rechange et accessoires, une remise de 10% sur la main d’œuvre, une offre des services d’assistance et de mobilité Peugeot et une mise à disposition du Centre de Formation Internationale de Stafim pour les formations métiers.

