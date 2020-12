Kaïs Saïed prône la sécurité collective en ces temps de pandémie Covid-19

Le président de la République, Kaïs Saïed, a donné une allocution, jeudi 3 décembre 2020, à l’ouverture de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée à la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19) qui se poursuit jusqu’à vendredi 4 décembre.

Kaïs Saïed a rappelé l’initiative franco-tunisienne soumise au Conseil de sécurité et soutenant une trêve humanitaire et une cessation des hostilités dans les zones de conflit pour faciliter la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Il a avancé, dans ce sens, que cette résolution – adoptée à l’unanimité – avait réussi à inclure à la notion de sécurité collective la lutte contre les pandémies qui menacent la paix internationale.

A lire également La résolution franco-tunisienne adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU

« La Tunisie salue les efforts déployés par les Nations unies et ses agences pour lutter contre la pandémie Covid-19 et atténuer ses répercussions désastreuses, et souligne, encore une fois, la nécessité d’élaborer un plan susceptible de satisfaire les besoins des nations », a-t-il ajouté, notant l’importance de coordonner les efforts pour soulager le poids de l’endettement de certains pays et garantir, à tous, un accès à un vaccin au prix abordable.

Kaïs Saïed a soutenu le besoin de réorganiser les priorités internationales en ce contexte de pandémie mondiale afin de garantir la sécurité alimentaire, consolider les systèmes de couverture sociale et santé et renforcer l’égalité.

Le président de la République a conclu en assurant que ces rencontres étaient le cadre adéquat pour nourrir les réflexions et les approfondir sur, notamment, les notions de sécurité collective, de solidarité, et les outils de gouvernance pouvant construire un avenir meilleur pour les générations futures.

« Le premier jour de la session extraordinaire, le 3 décembre, consistera en une séance d'ouverture, suivi d'un débat général durant lequel les États Membres feront état de leur expérience. Le dialogue interactif qui se tiendra le jour suivant, le 4 décembre comprendra une série de réunions-débats sur les principaux enjeux des conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la riposte, y compris la réponse sanitaire et humanitaire du système des Nations Unies à ce jour ; la voie vers un vaccin contre la Covid-19; les effets socio-économiques de la pandémie et une meilleure réponse à celle-ci », lit-on sur le site des Nations unies.

A lire également Hechmi Louzir : Nous tenons à nous procurer le vaccin le plus efficace et le plus sûr !

N.J.