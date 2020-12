LUIB, lauréate pour la seconde année consécutive du Prix « Bank of the Year 2020- Tunisia »

Ce mercredi 2 décembre 2020, l’Union Internationale de Banques a été couronnée pour la seconde année consécutive « Bank of the year 2020 – Tunisia » par le prestigieux magazine international The Banker édité par le Financial Times, lors de la cérémonie annuelle des awards à Londres ; confirmant ainsi la reconnaissance de la qualité du travail de fond engagé par l’UIB depuis plusieurs années pour améliorer tous les jours son modèle relationnel et être la banque préférée par ses clients pour son expertise et la qualité de ses services.

Les awards ‘Bank of the Year’ sont décernés chaque année par un jury prestigieux de spécialistes pour faire honneur aux meilleurs acteurs du secteur bancaire dans le monde entier. Le processus de sélection implique l'examen des éléments de performance financière pour les trois dernières années; les stratégies adoptées sur les différents marchés; les principales initiatives et projets technologiques mis en œuvre par la banque, l’amélioration du service à la clientèle et la diversité des politiques de responsabilité sociale et d'inclusion financière.

Le Directeur général de l’UIB, Raoul LABBE DE LA GENARDIERE a déclaré à cette occasion : «En nous attribuant ce prix pour la seconde année consécutive, The Banker souligne avant tout la constance de l’engagement quotidien de tous les collaborateurs de l’UIB pour la satisfaction de nos clients, et ce en dépit de la crise sanitaire et économique que traverse le monde cette année. Ce prix prouve aussi que nos progrès dans l’amélioration continue de nos produits, process et canaux digitaux sont concrets et effectifs. Nous restons résolument engagés à les poursuivre afin de faire progresser tous les jours notre proximité avec nos clients et notre expertise en matière d’offres innovantes qui leur facilitent la vie et leur donnent les moyens de réussir leurs projets.»

