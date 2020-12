L’Office de l’Ifta fier d’annoncer son bilan de conversions à l’Islam

C’est la bonne nouvelle pour l’année 2020, du moins pour certains fidèles qui applaudissent l’exploit… L’office de l’Ifta a annoncé dans un bref communiqué ce jeudi 3 décembre 2020, la conversion à l’islam de 160 personnes, hommes et femmes confondus. « Cela est dû à la facilitation des procédures et aux valeurs de tolérance et de modération dont fait montre notre pays », se félicitent les services du Mufti.

Les réactions des internautes à cette annonce ont été mitigées et le plus souvent drôles. Il y a ceux qui s’en réjouissent et qui rendent grâce à Dieu ; ceux qui estiment que ce chiffre est bien trop dérisoire et que le Mufti doit faire plus d’efforts ; ceux qui ironisent sur le fait que ce sont des conversions de façade pour que des non-musulmans puissent épouser des Tunisiennes.

Il y a aussi ceux qui, sarcastiques, estiment qu’il s’agit là d’une « réalisation qui changera le cours de l’histoire du pays, que la situation sanitaire, économique ou politique s’en trouvera améliorée et que cela augure une sortie prochaine de la crise ». Les internautes tunisiens ne manquent pas une occasion pour critiquer avec l’humour la chose publique.

On rappellera par ailleurs, que la pandémie Covid-19 a quelque peu perturbé les démarches de conversion à l’islam. L’Office de l’Ifta avait suspendu toutes les procédures à partir du 9 mars 2020 et durant toute la période de confinement.