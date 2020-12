Grève générale à Kairouan

Kairouan est entrée ce jeudi matin 3 décembre 2020 en grève générale. La grève générale régionale a été décrétée par le bureau exécutif élargi de l’Union régionale de travail de Kairouan le 21 novembre dernier.

Le syndicat revendique le droit de la région dans le développement et l’application des décisions gouvernementales relatives à la région et issues des conseils ministériels de 2015 et 2017.

Le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Samir Cheffi, devrait conduire la marche populaire qui démarrera du siège de l’union à Kairouan.

Pour sa part, le secrétaire général régional M. Sbouii a indiqué, à la TAP, que la grève concernera toutes les délégations, tous les secteurs administratifs et établissements publics à l'exception de certains services vitaux comme les pharmacies, les services d'urgences, quelques boulangeries. Et de soutenir que ces manifestations ont été organisées pour protester contre le blocage de projets décidés au profit de la région outre le fait que les autorités aient ignoré les revendications de la région relatives au développement et à l'emploi, ce qui a conduit à ce que la région occupe le premier rang en termes de pauvreté, de chômage, de crime, d'abandon scolaire, de détérioration des services de santé et d'éducation outre l'effondrement du système agricole. Le bureau exécutif de la région a appelé toutes les structures et bases syndicales ainsi que les habitants de la région à faire réussir cette grève régionale générale, en participant massivement et en se rassemblant à la place qui se trouve devant les locaux de l'Union régionale. I.N