Kaïs Saïed veut rompre avec le passé avec un dialogue national innovant

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu le secrétaire général de l’Union tunisienne générale du travail (UGTT), Noureddine Taboubi au palais de Carthage, lundi 30 novembre 2020.

Le locataire de Carthage et le chef de la Centrale syndicale ont discuté, lors de cette rencontre, de la situation générale du pays et en particulier du volet économique et social, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

A lire également Dialogue national : l’UGTT présente son initiative à Kaïs Saïed la semaine prochaine

Kaïs Saïed a réitéré l’importance de l’unité de l’Etat et de la pérennité des services publics soulignant la nécessité de s’accrocher à la légitimité et de satisfaire les revendications du peuple tunisien loin de l’anarchie dont les instigateurs souhaitent profiter.

Le président de la République a réaffirmé sa position quant à l’approche à adopter pour lancer le dialogue national assurant qu’il n’y aura point de place pour les corrompus dans cette initiative.

A lire également Marzouk appelle à un dialogue national pour apaiser les tensions

Il a ajouté, dans ce sens, qu’il faudrait éviter de reconduire le dialogue suivant la même démarché des années précédentes appelant à l’innovation pour répondre aux attentes du peuple loin des calculs politiques.

A lire également Rached Ghannouchi appelle à un dialogue national pour dépasser la crise

Noureddine Taboubi a, lui, signifié que les contestations sociales obligeaient la Centrale syndicale à avancer des initiatives en partenariat avec les forces politiques et civiles notant la capacité de la présidence de la République – à l’écart des tiraillements – à fédérer les Tunisiens suivant des objectifs et des principes bien définis.

Il s’est dit, par ailleurs, confiant en la capacité de chacun à placer l’intérêt du pays au-dessus des siens, exprimant sa volonté de lancer rapidement des pourparlers approfondis et susceptibles de redonner espoir aux Tunisiens.

N.J.