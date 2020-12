La BNA et la BH Bank unies avec l’Association Nourane contre la Covid-19

"seul on va vite, ensemble on va loin"

Parce que le coronavirus est venu nous rappeler que seule l’union des forces, des volontés et des moyens pourrait aider à faire face à la pandémie, la BNA et la BH BANK adoptant le leitmotiv, "seul on va vite, ensemble on va loin", se sont unies dans une belle action humanitaire visant à doter les établissements hospitaliers d’équipements médicaux pour lutter contre le Covid-19.

Pour assurer la réussite de l’opération, les deux banques ont arrêté un plan d’action avec un partenaire technique engagé dans le travail associatif et bénéficiant du savoir-faire approprié, pour mener au mieux cet acte de solidarité et accompagner toutes les phases de sa réalisation.

Le choix a été porté sur l’Association Nourane, une association à but non lucratif dont la majorité des membres fondateurs appartiennent au milieu médical. Ils viennent d’horizons différents et complémentaires : médecins de différentes spécialités, responsables du secteur public et personnalités connues dans les domaines des médias, de la culture et du travail associatif.

L’Association Nourane, de concert avec le Ministère de la Santé, prendra en charge l’identification des besoins des établissements sanitaires et de l’obtention des autorisations nécessaires.

Elle procédera également au choix et à la validation du matériel médical à acquérir, de la réception, la livraison, l’installation et la mise en marche du matériel acquis.

Guidées par les valeurs de solidarité, la BNA et la BH Bank ont tenu, par leur association avec Nourane, à s’assurer de la qualité des équipements à acquérir pour que la prise en charge sanitaire soit aussi sécurisante que possible, la vie des patients dépendant de la fiabilité des dispositifs médicaux.

L’Association Nourane, la BH Bank et la BNA réaffirment par cette opération leur engagement au service d’une cause publique et démontrent l’intégration volontaire des préoccupations sociales dans leurs visions pour la promotion du bien commun.

Pareilles actions auront un impact certain aussi bien social, éthique qu’environnemental et confirment l’importance du rôle fédérateur et constructif des deux banques dans un contexte national assez difficile.