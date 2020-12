L’administration tunisienne continue à être un obstacle pour 83% des PME

La perception des entreprises quant au rendement de l’administration publique a été au centre de la 5ème édition de l’enquête annuelle menée auprès des PME tunisiennes réalisée par l’institut One to One pour le compte du Centre des jeunes dirigeants (CJD) et de la Konrad Adenauer Stiftung, visant à mesurer la perception et la satisfaction des PME tunisiennes par rapport aux administrations publiques.

Ce sondage a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 500 responsables et chefs de petites et moyennes entreprises tunisiennes (ne dépassant pas 200 employés) du 23 octobre au 24 novembre 2020.

A travers cette enquête, les dirigeants de PME évaluent les administrations publiques sur six critères : satisfaction globale, efficacité, qualité d’accueil, rapidité du service, clarté des procédures et digitalisation.

La cinquième édition du baromètre des perceptions des PME vis-à-vis de l’administration publique montre une régression pour la plupart des administrations sur les critères susmentionnés, par rapport à 2019. En effet, 83% des PME en Tunisie considèrent que l’administration publique représente un obstacle sévère, majeur ou modéré, contre 71% en 2019, soit une augmentation de 12%. Nous notons une évolution négative de 2,7% dans les scores enregistrés entre 2019 et 2020 au niveau de tous les critères pour toutes les administrations publiques évaluées.

L’évolution négative la plus importante concerne la rapidité du service (4,25%) et l’efficacité (4,13%). Nous trouvons ensuite l’accueil du personnel (3,54%) et la clarté des procédures (3,02%).

A l’instar des années précédentes, les résultats montrent aussi qu’aucune administration n’a atteint un score de 70/100. Le RNE et l’APII sont les plus proches de ce standard avec des scores respectifs de 65,6 et 65,5. Tandis que l’administration municipale enregistre le score le moins élevé 51,2, s’approchant ainsi du score de 2017 (50,9).

L’évolution négative est peut-être expliquée par le contexte de la Covid-19, d’autant plus que 7 PME sur 10 (73%) trouvent que l’administration publique a échoué son adaptation dans la réponse aux besoins des entreprises privées.

Aussi, une bonne proportion des PME considère que les mesures préventives prises par l’administration publique tunisienne pour la protection de ses employés (43,6%) et ceux des entreprises (37,5%) sont inefficaces ou peu efficaces.

Par ailleurs, concernant les incitations à la corruption par les administrations publiques, 27,7% des dirigeants déclarent que leurs entreprises ont été sollicitées à faire des versements illicites, lors des opérations de contrôle, lors de la participation aux marchés publics, pour l’accès aux services ou pour les opérations d’import/export. Une légère baisse par rapport à 2019 (28,8%), mais qui reste en deçà du taux enregistré en 2018 (20,9%), une évolution qui reflète l’absence d’une stratégie claire et efficace de lutte contre la corruption.

Quant aux actions prioritaires à entreprendre par les administrations publiques pour améliorer la relation avec les PME, les résultats montrent la priorité pour la digitalisation (40,8%), l’amélioration de la qualité de service (14,8%) et la transparence des procédures (23,4%). Il est à noter que la digitalisation reste une demande forte des PME pour la quatrième année d’affilé. La transparence des procédures devient la deuxième action prioritaire devançant l’amélioration de la qualité de services.

Commentant les résultats de l’enquête, la présidente du CJD Mouna Chaieb a affirmé : « Nous avons maintenant suffisamment de recul pour apprécier les efforts que mettent en exergue certaines administrations publiques tunisiennes pour répondre aux attentes des PME tunisiennes, mais nous constatons qu’elles ont encore du mal à assurer un niveau de satisfaction élevé. Une régression considérable a été observée par rapport à la tendance haussière que nous avions observée dans les premières vagues. Certes, le contexte est défavorable, mais cette baisse devrait être un signal d’alerte et une occasion pour une restructuration des administrations publiques avec un focus sur la digitalisation, action qui pourrait représenter une solution pour la majeure partie des problèmes vécus par les PME, et ne pas tomber dans la mauvaise performance, que frôlent nos administrations selon l’évaluation des dirigeants des PME en 2020. Nous constatons aussi que les incitations à la corruption, qui avaient baissé en 2018, suivent la même hausse que celle de 2019, ce qui n’est pas pour nous rassurer en tant qu’entrepreneurs. Je reste néanmoins convaincue que l’administration tunisienne dispose des ressources et compétences nécessaires à même de servir le citoyen et l’entreprise tunisienne et d’agir en tant que partenaire, et dépasser ainsi cette perception d’obstacle au développement des PME. Des plans concrets de formation, d’accompagnement et de conduite du changement sont donc à prévoir ».

I.N. (D’après communiqué)