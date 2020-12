Iyadh Elloumi insinue que les mouvements sociaux ont pris une tournure politique encouragée par Kaïs Saïed

Le député Qalb Tounes, Iyadh Elloumi, a souligné, lors de son intervention ce lundi 30 novembre 2020, que les mouvements sociaux que connaissent de nombreuses régions dans le pays, ont clairement pris une tournure politique.

« Les revendications sont politiques, elles appellent à renverser le système alors et suivez mon regard, qui appelle à cela, qui a pour slogan le peuple réclame et ne cesse de parler de l’échec de toute une organisation. Quand je vois les communiqués, qui appellent à dissoudre le Parlement, à dissoudre le gouvernement et à appliquer l’article 80, sans même s’en cacher je ne vais accuser personne c’est aux renseignements de faire leur travail mais il est sûr que les revendications ne sont plus sociales » a affirmé le député.

Iyadh Elloumi a estimé que la preuve de ce qu’il avance est que lorsque la loi de finances rectificative a été votée, l’UGTT a très vite sorti un communiqué pour dire que les coordinations ne relèvent pas d’elle et que tout de suite après l’usine de Gaz a rouvert à Gabès.

« Les communiqués des coordinations ont un ton politique et cela a forcément beaucoup choqué les députés. Hier à l’ARP on a assisté au procès du président de la République, ce que nous avons contesté au niveau de Qalb Tounes. Le budget de la présidence est aberrant et doit être remanié. Il est de 126 millions de dinars, de l’époque de Ben Ali il ne dépassait pas vingt millions de dinars. Certains montants qui n’ont aucune justification plausible peuvent résoudre les problèmes de certains secteurs entiers et nous avons le droit, en tant que députés de le relever » a-t-il poursuivi.

