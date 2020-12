Moez Chakchouk en visite nocturne au port de Radès

Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk a effectué, dans la soirée du 29 novembre 2020, une visite aux installations et aux quais du complexe portuaire de la Goulette-Radès à bord d’un navire. Il était accompagné par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Bousaid.

Selon un communiqué publié par le département, le ministre a recommandé d'accélérer la mise en place d'un système de surveillance à travers l’installation des caméras, dans le but de renforcer le contôle sur tous les espaces maritimes publics, au niveau de tous les points d’accès terrestres et maritimes.

Dans ce sens, Moez Chakchouk a ordonné la réalisation d’une étude en coordination avec les parties concernées, afin de renforcer les mécanismes de contrôle en utilisant les nouvelles technologies. La mise en œuvre de ces mécanismes devrait avoir lieu au cours de l’année 2021, a-t-on indiqué le communiqué.

Le ministre a également recommandé la réalisation d’une étude portant sur l’ouverture des routes et l’accès à la zone pétrolière. Ceci permet de faciliter le déplacement des camions à destination et en provenance de la zone. Le ministre a, à cet égard, appelé à assurer la sécurité de cette zone, considérée comme « une composante économique et portuaire » d’une grande importance.

Evoquant la situation des quais portuaires spécialisés, le ministre a souligné l’importance de réparer les quais endommagés. Il a, par ailleurs, ordonné de trouver rapidement des solutions pratiques et d’encouragement en ce qui concerne la reprise de l’activité des bateaux de croisière, dans les meilleures conditions possibles.

