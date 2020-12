L’ARP poursuit l’examen du budget 2021 : Intérieur, Défense et Justice au programme

L’Assemblée des représentants du peuple poursuivra, lundi 30 novembre 2020, l’examen du budget de l’Etat.

Quatre portefeuilles sont au programme, tel qu’annoncé par la page officielle du parlement : L’Intérieur, les Affaires locales et l’Environnement, la Justice et la Défense. Comme hier, la séance devrait se terminer tard dans la nuit. Il avait été question des budgets de la présidence de la République, du gouvernement et de celui de l’ARP.

S.F