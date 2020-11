Mechichi : les acteurs politiques et sociaux sont appelés à enrichir le PLF 2021

Dans le cadre du dialogue autour du projet de la loi de finances 2021, une réunion s’est déroulée, jeudi 26 novembre 2020, entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et une délégation de l’UGTT, menée par le secrétaire général Noureddine Taboubi.

Le PLF 2021 présenté par le gouvernement est loin de faire l’unanimité, alors que les discussions au Parlement débutent ce samedi 28 novembre en présence du locataire de la Kasbah.

Hichem Mechichi a d’ailleurs insisté, lors de l’entrevue avec l’UGTT, sur la nécessité que les différentes composantes politiques, parlementaires et sociales contribuent « à enrichir le contenu du projet de loi ».

M. Mechichi a ainsi souligné que la présentation du PLF ou d’autres dossiers au dialogue avec les acteurs nationaux est une voie choisie par le gouvernement, ce qui permettra de dessiner les contours du dialogue économique et social. En effet, l’organisation syndicale a proposé d’initier un dialogue national qui englobera tous les domaines, et ce dans le but de trouver des solutions à une crise économique et politique sans précédent.

