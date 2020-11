66 ème anniversaire de Ssangyong : une remise renversante sur la gamme premium

A l’occasion du 66eme anniversaire de ssangyong motors, Automobiles Zouari, Concessionnaire officiel de la marque en Tunisie, lance une promotion spéciale sur sa gamme premium qui permettra à ses clients d'économiser gros.

Jusqu'au 31 décembre, Ssangyong propose une remise renversante pouvant aller jusqu’à 25 000 Dinars sur ses trois modèles premium, à savoir, Rexton, Korando et le Pickup Musso.

Cette offre promotionnelle se base sur les principes du premier arrivé, premier servis et disponibilité du stock.

En ce qui concerne le SUV premium Rexton, une remise de 25 000 dinars est accordée pour tout achat du modèle quelques soit la version choisie. Rexton est disponible en deux versions essence et diesel, 7 places et 5 places avec une boite à vitesse automatique.

Se distinguant par sa présence affirmée et son extérieur parfaitement équilibré, le Rexton est un 4×4 qui offre un vaste habitacle permettant à ses occupants de voyager dans le plus grand confort, mais aussi dans d’exceptionnelles aptitudes en tout-terrain.

Une remise pouvant aller jusqu’à 10 000 est proposée pour le nouveau Korando. Ce SUV est un véritable tout-terrain. Il combine avec style et polyvalence les particularités les plus attrayantes du tout-terrain avec celle d’une voiture personnelle classique, pour un équilibre parfait entre l’utile et le confort. Sa maniabilité précise et réactive vous offre un plaisir de conduite inégalé.

Pour le pick up Musso, une remise de 15 000 dinars est offerte. Le Musso est un pick-up authentique conçu pour offrir des performances de pointe et une facilité d’utilisation maximale. Avec une puissance de 181 ch et un couple de 400 Nm, le moteur diesel e-XDi220 de 2,2 litres est renommé pour ses performances exceptionnelles, surtout avec ses quatre roues motrices et sa transmission automatique.

Il est à noter que ces trois modèles intègrent les toutes dernières technologies embarquées et les fonctions de connectivité, dont Apple CarPlay et Google Android Auto.

Plus de détails sur cette offre sont disponibles sur le site web https://ssangyongtunisie.com/