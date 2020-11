Un conseil des ministres dédié au gouvernorat de Gabès le 8 décembre

Un Conseil des ministres dédié au développement de la région de Gabès devrait se tenir mardi 8 décembre 2020, a annoncé la page officielle du gouvernorat de Gabès, jeudi 26 novembre 2020.

Le Conseil devrait être consacré au suivi de la situation de développement dans la région et précédé par des séances préliminaires, a-t-on noté dans le communiqué. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de "la démarche participative du gouvernement et le suivi, sur le terrain, de la situation dans la région afin de prendre les mesures et décisions permettant d'accélérer son développement".

A lire également Gabès - Grève ouverte bloquant l’accès au GCT

Le 13 novembre 2020, une grève a été tenue par des jeunes chômeurs de la région de Chat Salem devant les locaux du Groupe chimique de Gabès. Cette grève a bloqué l’accès aux locaux du GCT.

Les revendications des protestataires concernent, entre autres, « le développement et l’emploi dans la région ». Ils estiment que « le gouvernement a ignoré la région de Gabès et n’a pas accordé d’intérêt aux dossiers urgents, dont ceux de l’emploi, de l’environnement et du développement ».





I.M.