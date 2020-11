La France et l'Union Européenne financent des projets qui bénéficient au quotidien aux habitants du Grand Tunis

A l’invitation du gouvernement tunisien, l’Ambassadeur de France en Tunisie, son excellence M. André Parant, et l’Ambassadeur de l’Union européenne, son excellence M. Marcus Cornaro, effectuent le 24 novembre 2020 une visite de deux projets bénéficiant de financements français et européens au travers de l’Agence Française de Développement (AFD), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Commission européenne.

Le Ministre de l’équipement de l’habitat et des infrastructures, son excellence M. Kamel Doukh, a visité avec les Ambassadeurs et représentants des institutions financières un quartier de la commune de Mohammedia réhabilité et équipé par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) dans le cadre d’un programme de rénovation de plus de 150 quartiers sur l’ensemble de la Tunisie.

Le Ministre des affaires locales et de l’environnement, son excellence M. Mustapha Laroui, a lancé avec les Ambassadeurs et les représentants des institutions financières les travaux de réhabilitation et d’extension de la station de traitement des eaux usées de Sud Méliane à Rades, projet qui s’inscrit dans le programme de dépollution de la Méditerranée (DEPOLMED).

Améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers populaires

Le quartier de Mohammedia fait partie d’un ensemble de 155 quartiers (dans 99 communes) réhabilités dans le cadre d’un programme national de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH) aujourd’hui en voie d’achèvement. Doté d’un budget total d’environ 240M€ (660 MDT) dont 80M€ de l’Etat Tunisien, 70 M€ de la BEI, 60M€ de l’UE et 30M€ de l’AFD, ce programme aura changé la vie d’environ 780 000 Tunisiens et Tunisiennes dans l’ensemble du pays.

Les Programmes nationaux de Réhabilitation et d’Intégration des Quartiers d’Habitation (PRIQH) sont des programmes phares du ministère en charge de l’équipement et de l’habitat qui sont soutenus depuis de nombreuses années par la France et l’Union européenne via des subventions de l’Union Européenne (UE) et des financements de l’Agence Française de Développement (AFD) et de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Dans le cadre de ces programmes, l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) réalise dans des quartiers précaires des travaux de voirie et d’assainissement, installe l’éclairage public, aménage des espaces publics de loisir et construit des équipements socio-collectifs comme des terrains et salles de sport, des bibliothèques ou des maisons de quartier qui transforment la vie des habitants de ces quartiers et favorisent le vivre ensemble. Dans certains quartiers sont aussi implantés des locaux d’activités répondant à la demande économique locale et créant de l’emploi pour les habitants.

A Mohammedia, environ 6 000 habitants ont bénéficié des travaux de réhabilitation et d’équipement. L’ARRU a rénové 7 km de voirie et installé 242 points lumineux, facilitant les déplacements dans le quartier de nuit comme de jour. Le programme a également permis d’élargir l’offre d’activités de loisirs via la construction d’un terrain de sport extérieur et d’un complexe sportif et culturel. Enfin, l’ARRU a bâti un local d’activité économique utilisé aujourd’hui par une entreprise textile, et créant ainsi une trentaine d’emplois dans le quartier.

Un nouveau programme, qui portera sur 150 nouveaux quartiers, est aujourd’hui en cours de préparation. Il impliquera davantage les municipalités et les citoyens des quartiers, il intégrera un programme de logements à prix abordables, et permettra une meilleure qualité environnementale des projets.

Réduire les pollutions des eaux usées

Cette visite marque le lancement des travaux de réhabilitation et d’extension de la station de traitement des eaux usées de Sud Méliane à Rades. Ces travaux rentrent dans le cadre du programme de dépollution de la Méditerranée, DEPOLMED, cofinancé par l’Agence Française de Développement, l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement. D’un montant de 140M€ (460MDT) programme DEPOLMED a pour objectif de réduire les pollutions hydriques. Il prévoit de réhabiliter et d’étendre les 4 stations d’épuration : Sud Méliane, Sousse Hamdoune, Jedaida et Kélibia, ainsi que l’installation ou la rénovation d’environ 540 km de réseaux, 53 stations de pompage et 29 000 boîtes de branchement. Ce programme permettra de raccorder 60 000 habitants aux réseaux d’assainissement et améliorera la qualité du service pour près de 1,2 million de personnes.

Dans le cadre du Programme DEPOLMED, il est aussi prévu de renforcer les capacités de l’Office national de l’assainissement (ONAS) ainsi que du Centre International des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) pour le conseil aux industriels en matière d’assainissement.





Citation de l’ambassadeur de France, S.E.M. André Parant :

« La Tunisie est le pays le plus urbanisé de la région Maghreb-Proche Orient. Avec l’Union européenne, nous soutenons la politique de développement urbain engagée par les autorités tunisiennes. Au-delà de l’accès aux services de base, cette politique permet de créer des opportunités dans les quartiers et de réduire les inégalités. C'est un travail considérable, et je me réjouis que cette approche ait déjà permis d’améliorer concrètement la vie de centaines de milliers de Tunisiens et de Tunisiennes, comme ici à Mohammedia, dans le Grand Tunis.

Nous avons également un intérêt et une responsabilité commune pour la protection de la Méditerranée. L’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées permet de réduire la pollution des eaux rejetées en mer. C’est un axe majeur de notre coopération avec la Tunisie. La station de Sud Méliane à Radès fait partie des quatre stations de l’ONAS dont nous soutenons la rénovation dans le cadre du programme DEPOLMED. Au total, c’est plus d’un million de personnes qui vont bénéficier de ce programme, qui va aussi contribuer à protéger le littoral tunisien. »

Citation de l’ambassadeur de l’Union Européenne, S.E.M. Marcus Cornaro:

« L´Union Européenne attache une importance toute particulière à sa coopération avec la Tunisie et aux progrès achevés dans le cadre d`un partenariat privilégié. Les priorités du partenariat ciblent le développement socio-économique inclusif et durable; la jeunesse, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme; le rapprochement entre les peuples, la mobilité et la migration; ainsi que la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Aujourd´hui je suis ravi de pouvoir voir des expressions concrètes de la coopération fructueuse entre l´Union Européenne et la Tunisie, au profit de ses citoyens et de l´environnement qui les entoure. Dans un contexte financier contraint pour la république tunisienne, la mise à disposition de fonds européens sous forme de subvention (presque 100 millions d’euros depuis 2011) a permis aux projets de réhabilitations des quartiers défavorisés de dépasser la délivrance de services de base vers des services plus avancés comme la création de l'employabilité au sein de ces quartiers ou le développement des outils de prévention et de contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. Le programme DEPOLMED bénéficiera à 324.000 foyers, à travers des œuvres de réhabilitation de stations d´épuration, des travaux d´extension des réseaux de collecte des eaux usées ainsi que grâce à une capacité renforcée de l’Office National de l'Assainissement (ONAS) et du Centre International des Technologies de l'Environnement (CITET) dans des domaines clefs de leurs missions. »