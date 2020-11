Salwa Sghaïer : L'approvisionnement des régions du sud en gaz s'améliore

La ministre de l’Industrie, Salwa Sghaïer, est revenue, mercredi 25 novembre 2020, sur les éventuelles répercussions des protestations survenues ces derniers jours dans plusieurs régions du pays sur l’approvisionnement national en gaz.

Lors de son intervention téléphonique sur les ondes de Shems FM, la ministre a indiqué qu’il y a eu une amélioration au niveau l’approvisionnement des régions du sud en gaz de l’ordre de 40%.

Mme Sghaïer a également affirmé que les indicateurs liés à la distribution des bouteilles de gaz s’amélioraient. Et d’ajouter que les points de production et d’emballage à Radès et Bizerte oeuvraient avec leur capacité maximale afin de fournir le gaz à toutes les régions du pays.

Par ailleurs, Salwa Sghaïer a indiqué que le gouvernement était en discussion avec les protestataires de Ghannouch (dans le gouvernorat de Gabès) et ceux d'Eddouleb (Kasserine) afin de trouver des solutions.

« L’approvisionnement de toutes les régions de la Tunisie en carburant et produits pétroliers a été assuré », a-t-elle conclu.

Suivant le scénario d’El Kamour dans le gouvernorat de Tataouine, de multiples contestations ont éclaté, notamment à Gabès, revendiquant le développement de la région.

Lundi 24 novembre 2020, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décidé une série de mesures en faveur du gouvernorat de Gafsa.

