Zoom sur la nouvelle charte graphique de Business News

Comme vous l’avez remarqué, votre journal Business News a adopté ce mardi 24 novembre 2020 une nouvelle charte graphique. Une identité visuelle que nous voulons plus aérée et plus tournée vers nos lecteurs et nos annonceurs.

Nos lecteurs pourront désormais découvrir dans la partie gauche une série d’articles autour d’un seul sujet. Pour aujourd’hui, les articles parlent de la polémique autour du conflit entre Taieb Rached et Béchir Akremi. Nos lecteurs trouveront ainsi un long compte rendu de l’interview donnée hier par le premier président de la cour de cassation et six articles traitant du même sujet.

Dans la partie droite du site, nos lecteurs trouveront la nouvelle rubrique « sur le fil » qui regroupe, pêle-mêle, l’ensemble des articles publiés et non plus uniquement les news d’actualité.

En dessous, les lecteurs trouveront leur rubrique préférée « pépites » qui regroupe quatre articles parmi les plus lus et les plus commentés en 24 heures et deux articles sélectionnés par la rédaction, suivie par les dernières news d’actualité autrefois en haut à droite.

Suit après la partie « opinions » qui regroupe les cinq dernières analyses politiques de nos chroniqueurs ; les trois dernières tribunes de nos leaders d’opinion ainsi que les cinq dernières caricatures de notre dessinateur Imed Ben Hamida. Les portraits de nos sept chroniqueurs sont dessinés à la main par l’artiste peintre Olfa Jegham.

Place ensuite à la rubrique « autos » qui regroupe l’automobile du jour et les trois articles précédents suivie par un nouvel encart totalement dédié à nos lecteurs. Il s’agit de découvrir « la bourse du neuf » des véhicules commercialisés en Tunisie avec des données mises à jour régulièrement par notre nouveau partenaire Sayarti, site de référence dans le secteur, développé par notre très vieil ami Hédi Hamdi.

Suivent un récapitulatif de tous les derniers articles publiés dans nos différentes rubriques et autres supports, à savoir BN TV, BN Check, Sur les réseaux, Business News Arabe, ainsi que les articles les plus lus et les plus commentés des trente derniers jours.

Les amoureux du scrolling ne seront pas déchantés de découvrir par la suite la nouvelle rubrique « Sur Instagram » où l’on vous fera découvrir tous les jours trois parmi nos instagrameuses et instagrameurs les plus en vogue sur le réseau social. Nos lecteurs découvriront surtout tout un monde qui leur est inconnu pour la plupart.

Enfin, nos rubriques de « services » sont enrichies avec la « Météo » venue s’ajouter au « Change » en plus des horaires de prières. Horaires fortement recherchés par les internautes tunisiens et fort utiles pour nous pour générer de nouveaux clics. On y trouve les 24 gouvernorats de Tunisie.

Nous avons également mis à votre disposition des alertes qui vous préviendront de toutes nos publications en temps réel. Ce service ne sera possible qu’avec votre approbation pour éviter que votre journal devienne intrusif.

Un site réfléchi pour les annonceurs aussi

La nouvelle charte graphique de Business News n’a pas oublié ses annonceurs, loin s’en faut. Plusieurs nouveaux emplacements d’encarts publicitaires ont été réfléchis. Ils sont entre les différentes rubriques comme d’habitude, mais aussi à l’intérieur des articles. Cela permettra aux lecteurs de mieux visualiser les annonces et de mémoriser leurs marques. Elles ne seront en aucun cas intrusives de telle sorte que le lecteur ne ressent jamais un quelconque harcèlement.

La grande nouveauté pour les annonceurs réside cependant dans la nouvelle rubrique «contenu sponsorisé ». Celle-ci est insérée partout, à la fin des articles, au milieu des rubriques et un peu partout sur le site. Les deux derniers titres de cette rubrique paraitront désormais à l’ouverture de chaque article sur le mobile, sans pour autant être gênantes pour les lecteurs. Ces titres s’afficheront au bas de l’écran du portable et disparaitront automatiquement quand le lecteur commence la lecture, sauf s’il décide de cliquer dessus. C’est la tendance observée dans les grands titres internationaux et réclamée, depuis un bout de temps, par plusieurs de nos annonceurs. Business News ne fait que répondre à leur demande.

Les commentateurs, et ils sont bien nombreux, trouveront leur rubrique un peu plus en bas que d’habitude. Les articles sont désormais séparés des commentaires par les rubriques dédiés aux annonceurs. S’ils cherchent à y accéder directement, ils pourront cliquer simplement sur l’onglet « commentaires » qui se trouve systématiquement au début et à la fin de chaque article.

Nos commentateurs pourront commenter comme de coutume, mais ils pourront désormais répondre aux commentaires des autres lecteurs. Nous avons réfléchi la chose à l’identique des commentaires publiés sur Facebook et d’autres sites de grands médias en ligne. Ainsi séparés, les commentaires des articles et les commentaires sur les commentaires seront facilement distingués. Une aération rendue obligatoire vu le grand nombre de lecteurs qui préfèrent répondre à d’autres lecteurs plutôt que de répondre à l’article. Cela s’appelle « débat d’idées » et c’est ce que cherche à encourager Business News en réfléchissant ainsi sa rubrique « commentaires ».

Nous espérons avoir répondu aux aspirations de nos lecteurs, de nos annonceurs et de nos commentateurs avec cette nouvelle charte à la fois moderne et simple.

Bonne lecture !