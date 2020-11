Le conseil de la Choura annonce le report du congrès du parti

Initialement prévu pour décembre 2020, le conseil de la Choura a annoncé, ce lundi 16 novembre 2020, le report du onzième congrès du mouvement à cause de la crise du Covid-19 à une date ultérieure qui sera fixée par les commissions de préparation en prenant en considération la situation sanitaire.

Il a condamné les déclarations médiatiques portant atteinte à l’image de marque du mouvement et exposant ses affaires internes au grand public. Il a appelé ainsi les dirigeants et membres du parti à respecter la charte éthique, en appelant tout le monde au dialogue, à accepter l’opinion contraire et à respecter les décisions des institutions du parti.

Et de marteler que les projets et initiatives présentés par les membres du parti doivent être envoyés exclusivement à la commission du contenu.

Réuni dimanche 15 novembre 2020 via visioconférence, le conseil de la Choura a abordé la situation économique et sociale difficile outre l’aggravation de la situation épidémiologique. D’ailleurs, il en a profité pour exprimer sa préoccupation vis-à-vis de la hausse des contaminations et des victimes du Covid-19, d’une part, et de la lenteur de la réaction officielle et le nombre limité de mesures prises, d’autre part. Il a appelé, dans ce cadre, à la création un Haut conseil de la santé qui sera présidé par le chef du gouvernement et où siégeront des représentants des partis politiques, de la société civile et des organisations nationales. Son objectif sera de combattre le virus et de protéger la vie des Tunisiens.

Le conseil a salué l’initiative de réouverture des frontières avec la Libye, en espérant que le dialogue qui se tient actuellement en Tunisie entre les parties libyennes parvienne à une solution politique permanente mettant fin au conflit libyo-libyen. Il s’est aussi félicité de l’accord trouvé via « un dialogue civilisé » pour solutionner la crise du Kamour qui dure depuis un certain temps. Et de souligner l’importance de mettre en place une discrimination positive dans les régions défavorisées.

L’instance a appelé le gouvernement à soutenir les agriculteurs en cette période difficile. Elle a salué l’appel du président d’Ennahdha Rached Ghannouchi à une réconciliation nationale et de permettre aux jeunes chômeurs des terrains domaniaux pour les cultiver. Et d’appeler dans ce cadre le bloc parlementaire à transformer les propositions en initiatives législatives.

Le conseil a aussi demandé au bloc parlementaire et au bureau exécutif de fournir des idées et des propositions pour la crise économique, avant la présentation du budget 2021 devant l’Assemblée des représentants du peuple, le tout en donnant la priorité aux réformes essentielles et aux mesures qui permettraient d’alléger le poids de la crise sur les plus démunis. Une réunion exceptionnelle du conseil sera organisée fin de cette semaine pour justement examiner ce sujet.

