Ouverture des frontières, seuls 30% des vols commerciaux seront effectués

Une délégation de la commission parlementaire des Tunisiens à l’étranger a visité ce lundi 22 juin 2020 l’aéroport Tunis-Carthage pour examiner les préparatifs et les mesures mises en place pour le retour estival des Tunisiens résidents à l’étranger ainsi que le processus en cours de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger.

Les membres de la commission ont été reçus par des représentants de la Douane, de la sécurité et de Tunisair, qui ont présenté les mesures préventives qui ont été adoptées pour lutter contre la propagation du Covid-19 à l’ouverture des frontières, précisant que ces mesures ont été décidées dans le cadre d'un protocole de santé précis élaboré en coordination avec un certain nombre de parties compétentes, tant au niveau national qu’international.

Parmi ces mesures et afin d’assurer la distanciation et d’éviter tout rassemblement, il a été décidé d’effectuer seulement 30% des vols commerciaux, soit quatre au départ et quatre à l’arrivée, apprend-on dans le communiqué publié par l'ARP.

Le Parlement ne donne pas plus de précisions concernant ces mesures. S’agit-il de 30% des vols avec une capacité de remplissage de 100% ou non ? Et pour ce qui est des quatre vols, quelles sont les destinations en question ? Tout cela reste assez flou. La compagnie nationale Tunisair n’a pas encore communiqué dessus. Mais selon les sources de Business News, cela ne saurait tarder.

M.B.Z