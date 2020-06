La ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands projets, Lobna Jeribi, a présidé ce vendredi 19 juin 2020, une réunion dédiée à la mise en œuvre de la stratégie nationale du confinement ciblé.

La réunion s’est tenue en présence du ministre du Tourisme, Mohamed Ali Toumi, du ministre d'Etat en charge du Transport et de la Logistique, Anouar Maârouf, que le communiqué a changé en Aymen, de la directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya et de représentants des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères.

La situation épidémiologique générale du pays, le retour des Tunisiens résidents à l'étranger et les conditions d’ouverture des frontières ont été les sujets abordés lors de cette réunion de travail.

Les intervenants ont mis l’accent sur l’importance de la prochaine étape et la nécessité de prendre des mesures précises permettant de concilier la situation sanitaire et la relance économique.

