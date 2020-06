Abdellatif Mekki : Ouvrir les frontières tout en préservant les acquis réalisés est possible !

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a indiqué, dans un post publié ce jeudi 18 juin 2020, sur les réseaux sociaux que l'ouverture des frontières, pour permettre aux Tunisiens résidents à l'étranger de retourner dans leur pays, est un droit constitutionnel que personne ne peut leur refuser.

Dans son post, le ministre a aussi précisé que la Tunisie ne pouvait pas continuer à fermer ses frontières à d'autres pays précisant toutefois que l’ouverture des frontières ne devra pas nuire à la situation sanitaire du pays et que concilier les deux est une équation difficile.

Il a souligné que sans cette décision la fermeture des frontières sera prolongée avec pour résultats l'isolement du pays et l'accumulation des dommages faits à la société et aux individus.

« L’équation entre la sécurité de notre pays contre la pandémie et la réouverture de nos frontières est difficile, mais elle est très possible et sera une deuxième et merveilleuse victoire » a ajouté Abdellatif Mekki, soulignant que cela reste tributaire de l’application de quelques principes dont notamment une ouverture progressive des frontières et la mise en place de protocoles sanitaires pour les Tunisiens et les touristes selon les mêmes principes scientifiques.

Le ministre souligne qu’il faudrait que l’Etat et les TRE partagent les frais de ces protocoles avec la prise en compte de la situation de chacun.

« Il est nécessaire que les citoyens respectent les procédures de prévention et prennent leurs précautions avec le plus grand sérieux pour réduire les risques au maximum » a-t-il poursuivi, appelant enfin les Tunisiens à ne pas céder à la panique.

Abdellatif Mekki, moins optimiste, exprimait il y’a deux jours ses inquiétudes quant à l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie, surtout que le pays rouvre ses frontières à compter du 27 juin courant.

« Le danger du coronavirus demeure présent, fortement, surtout avec la réouverture des frontières et la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays », a-t-il écrit sur Facebook, ajoutant que « La crainte est double surtout que plusieurs personnes ne respectent pas les mesures ».

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

M.B.Z