LAllemagne déconseille à ses ressortissants les voyages touristiques en dehors de lUE

Le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères a publié ce mercredi 10 juin 2020, un communiqué dans lequel il appelle les ressortissants allemands à éviter les voyages touristiques « inutiles » vers les pays étrangers.

Le ministère souligne toutefois que cette restriction exclut les pays de l’UE, les pays de l’espace Schengen et le Royaume-Uni et reste en vigueur jusqu’au 31 août inclus.

« Pour le reste du monde, nous ne disposons pas encore de bases de données, de critères et de processus de coordination communs et fiables qui rendent à nouveau possible un trafic sans restrictions et sans risques » a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, selon le communiqué allemand.

Le 21 avril, le ministre du Développement allemand, Gerd Müller avait indiqué, pour sa part, qu’il serait possible de passer l’été dans les pays de l’Afrique du Nord, notamment, en Tunisie.

Il a précisé qu’il serait tout de même obligatoire d’appliquer les mesures d’hygiène requises selon les normes européennes vers ces destinations. Il a ajouté qu’il recommande les pays de l’Afrique du Nord, afin de les aider, puisque leurs économies sont principalement basées sur le tourisme outre leur réussite relative dans la maitrise de l’épidémie du Covid-19.

Les hôtels et restaurants touristiques tunisiens ont repris leurs activités depuis le 4 juin dans le cadre de la troisième phase de la stratégie de confinement ciblé déployée par le gouvernement. L’espace aérien tunisien et les frontières terrestres et maritimes du pays seront, eux, rouverts à compter du 27 juin.

Le ministère du Tourisme note également que « le protocole sanitaire a été établi conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)». Ces mesures ont pour objectif de rassurer les agences de voyage et les touristes afin d’espérer une reprise du tourisme, secteur vital de l’économie tunisienne. Le secteur rappelons-le a été fortement impacté par la crise sanitaire provoquée par la pandémie du nouveau Coronavirus.

M.B.Z