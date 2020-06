Les dix constats de la gestion du Covid-19

Par Lassaâd M’Sahli*

1) Le Taux de mortalité 0.28%[1],[2] est inférieur à celui du SRAS 9.5% et du MERS 34.4%, mais il est supérieur à celui de la Grippe 0.1%.

2) L’Impact asymétrique en fonction de l’âge[3] et de la comorbidité[4] était connu depuis fin décembre 2019. Cependant, il n’a pas été intégré dans la gestion de la pandémie.

3) Les médias ont agi comme caisse de résonnance du comptage de morts et des nouveaux cas, négligeant les informations positives[5] et justifiant les décisions non pertinentes des politiques. Comme ces décisions étaient prises au niveau international, l’économie de tous les pays était touchée y compris les pays exportateurs qui n’avaient pas appliqué le blocage économique (Allemagne et Suède).

4) La non- transmissibilité du Covid-19 par les asymptomatiques[6].

5) L’ouverture des écoles[7] au Danemark n’a pas aggravé l’épidémie[8],[9]. L’aspect positif du confinement c’est qu’il aurait servi ainsi beaucoup plus à protéger les enseignants âgés et porteurs de comorbidité (qu’en est-il de cette proportion parmi les enseignants ?). Son aspect négatif, c’est qu’il aurait simplement bloqué la formation des écoliers, des lycéens et des étudiants[10].

6) Taux de létalité Covid-19 est quasi nul chez les enfants (possibilité d’immunité croisée avec d’autres coronavirus) et leur entourage de jeunes adultes (immunisation par les enfants comme vecteurs à l’occasion de l’infection par d’autres coronavirus dans les crèches ou jardin d’enfants).

7) La gestion de la pandémie était faite sur la base de la loi de Farr influencée par « la grippe de 1918 ». Cette gestion était principalement due à l’incompréhension de la maladie. Elle a généré les décisions que nous connaissons.

8) Les décisions de fermeture des frontières et l’utilisation des moyens de protection individuelle dans les hôpitaux et dans les espaces clos étaient des décisions pertinentes.

9) Les décisions de confinement de la société au niveau national et international sont des décisions dévastatrices sur le plan économique et social, jamais observées.

10) L’émergence d’un groupe de scientifiques indépendants de l’industrie pharmaceutique qui se sont exposés aux critiques du tandem journalistes-politiques-industriels. Ce groupe a rendu visible et palpable l’altération de l’éthique scientifique médicale systémique qui se manifeste par une « corruption scientifique », altérée elle-même par le lobbying et par le « blanchiment d’information » à l’instar du Lancet Gate[11] et Recovery Gate[12].

* Lassaâd M’SAHLI, Pharmacien Clinicien, Pharmacoéconomiste, Chercheur en Gouvernance et Lutte contre la Corruption (santé), Membre du Laboratoire Gouvernance à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis 1, Membre du Conseil de l’INLUCC.