Les mesures de la troisième phase de confinement ciblé

Entre le 15 mars et le 30 mai, 25.000 ressortissants tunisiens ont été rapatriés depuis l’étranger, a annoncé le ministre d’Etat chargé du Trasport et des Logitiques, Anouar Maarouf. Lors d’une conférence de presse organisée mercredi 3 juin par la présidence du gouvernement.

Il a expliqué, dans ce sens, que 18.000 personnes avaient été rapatriées par voie aérienne et 7.000 par voie terrestre, notamment depuis l’Algérie et la Libye.

Anouar Maarouf a rappelé que les déplacements entre gouvernorats ne seraient plus soumis aux autorisations à partir du 4 juin, date à laquelle les Tunisiens retrouveront à nouveau leur liberté de mouvement.

Il a également précisé que le port des masques de protection serait obligatoire dans les moyens de transport public lesquels se limiteraient à déplacer uniquement 50% de leur capacité jusqu’au 14 juin, date qui coïncide avec le déconfinement total prévu par le gouvernement.

Anouar Maarouf est, également, revenu sur le planning des prochains vols de rapatriment programmés par l'Etat.

La ministre chargée des Grands projets auprès du chef du gouvernement, Lobna Jeribi, a, elle, réitéré les mesures qui seront appliquées durant la troisième phase de confinement ciblée du 4 au 14 juin.

Elle a indiqué que les salles des fêtes couvertes seraient autorisées à rouvrir avec seulement 50% de leur capacité d’accueil et que les activités sportives reprendraient mais sans public.

Lobna Jeribi a salué les efforts des autorités tunisiennes et les citoyens pour les sacrifices dont ils ont fait preuve, en particulier durant l’Aïd, en respectant les restrictions de déplacement.

Le ministre du Tourisme, Mohamed Ali Toumi, est, lui, revenu sur la stratégie du gouvernement pour la mise en quarantaine des prochaines cohortes de Tunisiens qui seront rapatriés à partir du 5 juin.

Il a annoncé que seize établissements hôteliers – quatre hôtels 5*, six hôtels 4* et six hôtels 3* – accueilleraient les personnes soumises au confinement obligatoire.

La liste des ces établissements peut être consultée sur les sites de représentations diplomatiques tunisiennes à l’étranger.

Pour les tarifs, il a précisé qu’ils avaient été fixés à 60, 80 et 100 DT en hors taxes suivant le standing de l’établissement d’accueil.

Selon M. Toumi, la période de quarantaine a été fixée à une semaine en hôtel – en pension complète – et une semaine à domicile, si les résultats des tests s’avéraient négatifs.

N.J.