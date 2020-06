Publication du guide des dispositions sanitaires à appliquer dans les lieux de culte

Le ministère des Affaires religieuses, le ministère de la Santé et l’institut de santé et de sécurité au travail ont élaboré un guide des dispositions sanitaires à appliquer dans les lieux de culte pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Ce guide, publié ce mardi 2 juin 2020, liste les différentes mesures à respecter lors de la réouverture des mosquées le 4 juin.

Il sera ainsi obligatoire de désinfecter les espaces après chaque prière et à défaut une fois par jour. Les salles de prière seront aussi désinfectées avant et après la prière du vendredi. Les sols sans tapis seront lavés à l’eau de javel et l’espace aéré, une seule entrée sera ouverte pour accueillir les fidèles mais plusieurs issues leur seront ouvertes à la sortie. Les portes seront maintenues ouvertes pour éviter le contact avec les poignées. Les tapis, corans, pierres d’ablutions et autres objets seront momentanément enlevés des salles de prière. Les salles d’ablutions et les WC seront ponctuellement fermés et l’utilisation des climatiseurs ou des ventilateurs sera interdite. Des indications seront installées pour garantir la distanciation entre les personnes et les cours religieux seront suspendus.

Pour ce qui est des fidèles, ils seront appelés à effectuer leurs ablutions chez eux, à éviter d’amener des enfants aux mosquées et à porter obligatoirement un masque de protection. Les fidèles devront aussi apporter leur propre tapis de prière, se laver les mains au gel désinfectant avant d’entrer, respecter la distanciation, ne pas se rassembler dans l’enceinte de la mosquée ou à l’extérieur et quitter directement les lieux à la fin de la prière.

Rappelons que le gouvernement a interdit à partir du 13 mars les prières collectives. A partir du 22 mars la Tunisie est entrée en confinement total, la première phase du confinement ciblé a débuté le 4 mai.

Le pays a enregistré 1086 cas d’infection au Covid-19 et 965 rétablissements.

M.B.Z