Lobna Jeribi préside une réunion de préparation du plan national de relance

Présenter le processus de préparation du plan national de relance suite à la crise Covid-19 a été l’objet, ce jeudi 28 mai 2020, d’une séance de travail tenue avec des représentants de divers ministères et présidée par la ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands Projets, Lobna Jeribi.

Le plan vise notamment à :

Préserver les postes d’emploi ainsi que les entreprises et garantir la relance économique

Lutter contre les emplois fragiles

Améliorer le service public

Le programme repose sur la recherche de systèmes renouvelés pour faire face à la situation économique, rompre avec les mécanismes d'intervention traditionnels, réduire la bureaucratie, libéraliser l'initiative privée et adopter la numérisation.

Mme Jeribi a souligné, à cette occasion, la volonté politique de renforcer la confiance basée sur des mesures pratiques qui répondent aux attentes du groupe national, ajoutant que la méthodologie de préparation du plan de relance sera basée sur une approche participative avec les parties concernées. Elle a, en outre, mis en relief la nécessité de poursuivre les efforts de l'administration avec la même détermination afin de respecter le calendrier de préparation du plan national de relance.

Et d’indiquer que la décision de constituer des commissions techniques selon les axes du plan de relance et de commencer les travaux sera prise dans les plus brefs délais.

I.N