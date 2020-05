"Rim Abdelmalek écarte l'éventualité d'une deuxième vague de Covid-19"

Le professeur au service des maladies infectieuses de l’hôpital de La Rabta, Rim Abdelmalek, a mis en garde ce samedi 23 mai 2020, contre le risque de propagation de la pandémie Covid-19 durant la période de l’Aïd à cause des visites de familles en appelant à la vigilance et au respect de la distanciation sociale.

«En Tunisie, la pandémie est en phase de régression et le virus est en train de s’affaiblir, c’est ce que nous avons constaté après la série de zéro cas et une baisse significative du nombre de contaminations. Actuellement, le virus ne se propage pas de façon considérable et nous n'avons pas de patients dans les services de réanimation. Les trois patients présents dans les hôpitaux sont dans un état normal » a-t-elle assuré dans une intervention sur Mosaïque FM.





« La situation actuelle est rassurante à condition qu’on continue de porter les masques, se laver les mains et respecter les règles de distanciation sociale et l’aération des locaux. La Tunisie est plus proche de n’enregistrer aucune nouvelle contamination que de connaitre une deuxième vague de l‘épidémie et l’histoire nous le dira si le virus reviendra en octobre et novembre. De toute façon, nous sommes tous prêts et le ministère de la Santé adopte une stratégie proactive » a-t-elle souligné.

Et d’ajouter : « J’écarte l’éventualité d’une deuxième vague cet été selon les données dont nous disposons ».





M. Abdelmalek a noté que la baignade n'est pas interdite mais que l' interdiction concerne l'encombrement des plages en ajoutant que la situation continue d’être positive si tout le monde respecte les mesures et les recommandations, mais le retour de l’épidémie est toujours possible en cas de non-respect des mesures barrières.

I.M