Nouvelles mesures sanitaires à bord des vols Tunisair

Dans un communiqué publié sur sa page officielle aujourd’hui 21 mai 2020, la compagnie nationale Tunisair annonce de nouvelles mesures sanitaires à bord de ses vols, appliquées à partir du vendredi 22 mai 2020.

Ainsi d’après la compagnie, le port du masque et la distanciation sont obligatoires pour toute la durée du voyage. "L’accès aux terminaux de départ de l’aéroport, l’enregistrement et l’embarquement à bord des avions sera refusé à toute personne qui ne portera pas de masque de protection", précise la compagnie qui ajoute dans ce sens que la délivrance de la carte d’embarquement est accordée seulement aux passagers qui portent des masques.

Tunisair a assuré que la compagnie peut refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

Pour simplifier les procédures d’embarquement et de débarquement et garantir le respect de la distanciation sociale, Tunisiair a informé ses passagers que tous les bagages, en soute ou encore en cabine, seront enregistrés afin d’être transportés tous en soute. Ainsi la compagnie a souligné que :"l’utilisation des coffres à bagages situés au-dessus des sièges n’est plus nécessaire, seuls les petits sacs souples pouvant être placés sous les sièges étant tolérés en cabine".





En ce qui concerne les passagers en direction de la France, Tunisair a tenu à respecter les mesures de l’état d’urgence sanitaire en France et les restrictions d’accès à la France métropolitaine et aux collectivités d’Outre-mer en déclarent que : "tout passager doit présenter avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au Covid-19, et tous les passagers devront être munis d’une attestation dérogatoire de déplacement remplie en bonne et due forme".





Les passagers qui souhaitent se rendre en France doivent être munis de deux documents obligatoires pour leur embarquement : Une attestation de déplacement international dérogatoire vers la France Métropolitaine", disponible sur internet, accompagnée des documents justificatifs requis, et une déclaration qu'ils ne montrent aucun symptôme de Covid-19, également disponible sur internet.

