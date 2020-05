Le ministre de la Santé met en garde contre les chambres de stérilisation

Le ministère de la Santé a rendu public un communiqué, le mercredi 20 mai 2020, indiquant que l’installation de chambres et de tunnels de stérilisation dédiés aux citoyens et aux agents est interdite, mettant en garde contre les dangers encourus.

En effet, le ministère précise que les produits et les désinfectants disponibles actuellement constituent un danger pour la santé de l’être humain s’il est directement aspergé par ces produits.

Le département a, donc, salué les initiatives et les dons offerts à cet effet pour soutenir les efforts de l’Etat dans la lutte contre le Covid-19, appelant à les utiliser pour la stérilisation et la désinfection des marchandises et les circuits de distribution des marchandises.

Le ministère de la Santé a rappelé que le virus se propage à travers les gouttelettes, soulignant que la prévention de la maladie passe par la distanciation physique, le lavage fréquent des mains, le port de masques et tous les autres gestes barrières de base.

